Son dakika! Osmaniye Belediyesine silahlı saldırı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Osmaniye Belediyesine silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika! Osmaniye Belediyesine silahlı saldırı

Son dakika haberler... Osmaniye Belediyesi binasına silahlı saldırı düzenlendi.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Belediyesi binasına silahlı saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, Osmaniye Belediyesi binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille gelen kişi ya da kişiler belediye binasının başkanlık bölümüne silahla rastgele ateş açtı. Saldırı sonrası silahlı saldırganlar otomobille olay yerinden uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede belediye binasına gelen ekipler geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. 1 merminin pencere camına bir merminin de pencere pervazına geldiği saldırıyla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilere yönelik yakalama çalışması başlattı.

(Selçuk Kaya/İHA)

Son dakika! Osmaniye Belediyesine silahlı saldırı

Son dakika! Osmaniye Belediyesine silahlı saldırı

Son dakika! Osmaniye Belediyesine silahlı saldırı

Son dakika! Osmaniye Belediyesine silahlı saldırı

Son dakika! Osmaniye Belediyesine silahlı saldırı

Son dakika! Osmaniye Belediyesine silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Osmaniye, Saldırı, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title