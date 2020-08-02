Son dakika haberleri: OSMANİYE BACAĞI KIRIK KEDİ, 15 DAKİKA SÜREN OPERASYONLA TEDAVİ EDİLDİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: OSMANİYE BACAĞI KIRIK KEDİ, 15 DAKİKA SÜREN OPERASYONLA TEDAVİ EDİLDİ

Son dakika güncel haberi... OSMANİYE'de, ev hanımı Emine Akyıldız tarafından bulunan yaralı ve ayağı kırık yavru kedi, HAYTAP'ta yapılan 15 dakikalık operasyonla sağlığına kavuştu.

02.08.2020 08:58 | Son Güncelleme: 02.08.2020 09:03

OSMANİYE'de, ev hanımı Emine Akyıldız tarafından bulunan yaralı ve ayağı kırık yavru kedi, HAYTAP'ta yapılan 15 dakikalık operasyonla sağlığına kavuştu.

Fakıuşağı Mahallesi'nde acı içerisinde topallayarak yürümeye çalışan kediyi gören ev hanımı Emine Akyıldız, bu duruma duyarsız kalmadı. Sahipsiz kediyi bulunduğu yerden alıp, özel veteriner kliniğini telefon ile arayan Akyıldız, tedavi masraflarının bütçesinin çok üzerinde olduğunu öğrendi. Bunun üzerine internetten HAYTAP Tedavi Sistemi'ne ulaşıp, yetkililerle görüşen Akyıldız, Karakız Görüntüleme Merkezi'ne götürdüğü yaralı kedinin ücretsiz tedavisini yaptırdı. 15 dakika gibi kısa sürede kırık tedavisi uygulanan kedi, sağlığına kavuşup, ayağının üzerine basarak yürümeye başladı.

'HAYTAP'A ULAŞTIK'

Yavru kediyi kaldığı apartmanın önünde bulduğunu söyleyen Akyıldız, "Ev kedisine benziyor, evden kaçmış sanırım. Yaralı olduğu için sahip çıktık. Veteriner hekimleri aradık, tedavisi için bizim ödeyememeğimiz bir ücret çıkartıldı. Bunun üzerine internetten HAYTAP'a ulaştık. Güzel bir şekilde ilgilendiler, bizi reddetmediler. Lütfen herkes elinden geldiği kadar HAYTAP'a destek versin ve sokaktaki canlıları korumaya dikkat etsinler" dedi.

Akyıldız, tedavi süresi içerisinde kendi evinde bakımlarını sürdürdüğü kediyi, eski sağlığına kavuşması sonrasında sahiplendirmek istediğini de sözlerine ekledi.

'HAYTAP SAYESİNDE YENİ ADIMLAR ATACAK'

Operasyonu gerçekleştiren HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise 10 aylık olduğu tahmin edilen erkek kedinin bacağında kırık şüphesiyle kendilerine getirildiğini belirterek, "Kedimizin tedavisini 15 dakika gibi kısa bir sürede tamamladık. Tibianın alt extremitede tarsal kemiklerle yaptığı eklemdeki boyun kısmında kırık oluşturduğu açık yaradan görünüyordu. Operasyonda İntrameduller pin uygulaması ile kemik uçlarını karşılıklı birbirine sabitlendik. İyi olacağını ümit ediyoruz. HAYTAP sayesinde yeni adımlar atacak ve eski coşkusuyla doğada koşmaya devam eder" diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri: OSMANİYE BACAĞI KIRIK KEDİ, 15 DAKİKA SÜREN OPERASYONLA TEDAVİ EDİLDİ

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı Güncel
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı
Koronavirüs tablosundaki yoğun bakım hasta sayısı neden kaldırıldı? Bakan Koca cevap verdi Güncel
Koronavirüs tablosundaki yoğun bakım hasta sayısı neden kaldırıldı? Bakan Koca cevap verdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi Ekonomi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı Dünya
Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı
Kurban etini alan koştu! Ücretsiz kıyma çeken marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu Ekonomi
Kurban etini alan koştu! Ücretsiz kıyma çeken marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu
Lunaparkta 'çarpışan otoya çok çarptın' kavgası: 4 yaralı 3. Sayfa
Lunaparkta "çarpışan otoya çok çarptın" kavgası: 4 yaralı
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! 'Şiddet gördüm' diyerek düğün yaptığı sevgilisiyle ayrıldı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! "Şiddet gördüm" diyerek düğün yaptığı sevgilisiyle ayrıldı
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Çocuklarının gözü önünde eşine kafa attı! O anlar kamerada
Çocuklarının gözü önünde eşine kafa attı! O anlar kamerada
Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi
Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs pandemisinin çok uzun sürmesini bekliyoruz
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs pandemisinin çok uzun sürmesini bekliyoruz
Eski eşi tarafından 20 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, Müge Anlı'ya çıkıyor
Eski eşi tarafından 20 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, Müge Anlı'ya çıkıyor
Ciro Immobile, Serie A'da üçüncü kez Altın Ayakkabı'yı kazandı
Ciro Immobile, Serie A'da üçüncü kez Altın Ayakkabı'yı kazandı
Bakırköy'de denizde cansız beden bulundu, ekipler harekete geçti
Bakırköy'de denizde cansız beden bulundu, ekipler harekete geçti
Fotoğraflarla dünyaya gözdağı! Azerbaycan ile Türkiye arasında tatbikat devam ediyor
Fotoğraflarla dünyaya gözdağı! Azerbaycan ile Türkiye arasında tatbikat devam ediyor
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Yürek yakan acı! Akıntıya kapılan baba boğuldu, oğlu kurtarıldı
Yürek yakan acı! Akıntıya kapılan baba boğuldu, oğlu kurtarıldı
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yu yere göğe sığdıramadı: Hissettiklerim tarifsiz
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yu yere göğe sığdıramadı: Hissettiklerim tarifsiz
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
İsrail'de binlerce kişi, Başbakan Netanyahu'nun aleyhinde gösteri düzenledi
İsrail'de binlerce kişi, Başbakan Netanyahu'nun aleyhinde gösteri düzenledi
Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı
Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum İlhan Cihaner Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Emrah Ali Sunal Demet Akalın İzzet Yıldızhan
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Abdullah Avcı Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza Bakan Bayram Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: OSMANİYE BACAĞI KIRIK KEDİ, 15 DAKİKA SÜREN OPERASYONLA TEDAVİ EDİLDİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 09:37:01. #1.15#
title