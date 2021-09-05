Son dakika haberleri! Osmangazi'den sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a ikinci yardım tırı
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Son dakika haberleri! Osmangazi'den sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a ikinci yardım tırı

Son dakika haberleri! Osmangazi'den sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a ikinci yardım tırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber: Bursa'nın Osmangazi Belediyesi, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yaraların sarılması adına bölgedeki ihtiyaca yönelik gıda, tekstil ve temizlik ürünlerinin bulunduğu ikinci yardım tırını da bölgeye gönderdi.

Bursa'nın Osmangazi Belediyesi, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yaraların sarılması adına bölgedeki ihtiyaca yönelik gıda, tekstil ve temizlik ürünlerinin bulunduğu ikinci yardım tırını da bölgeye gönderdi.

Osmangazi Belediyesi, yaşanan sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren Kastamonu'ya yardım elini uzatmaya devam ediyor. Yaşanan sel felaketinin hemen ardından Bozkurt ilçesine kepçe, loder, JCB ve kamyonlardan oluşan 15 kişilik ekiple birlikte bir tır dolusu yardım malzemesi gönderen Osmangazi Belediyesi, Bursa Zonguldak Dernekler Federasyonu ve Osmangazi Kent Konseyi işbirliğinde hazırlanan ikinci yardım tırını da bölgeye gönderdi. İçerisinde bölgedeki ihtiyaca yönelik gıda, tekstil ve temizlik ürünlerinin yer aldığı yardım tırı düzenlenen törenle uğurlandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, son dönemde ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketlerinde yaraların sarılması noktasında Osmangazi Belediyesi'nin aktif rol aldığını ifade etti. Muğla'da meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesinde Osmangazi Arama Kurtarma ekiplerinin ciddi çalışmalar yaptığını ifade eden Başkan Dündar, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin hemen ardından da temizlik çalışmalarında yer alması için bölgeye 15 personel ve 12 araç gönderdiklerini söyledi. Bozkurt ilçesindeki selzedelerin yaralarının sarılması adına bölgeye ikinci yardım tırını gönderdiklerini belirten Başkan Dündar, "Bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda gıda, tekstil ve temizlik malzemelerinin yer aldığı ikinci TIR'ımız yola çıktı. Bozkurt Belediyesi ile irtibata geçerek ihtiyaçlar doğrultusunda yardım malzemeleri hazırladık. Bursa Zonguldak Federasyonu ve Osmangazi Kent Konseyi ile birlikte hazırladığımız yardım malzemelerini selden mağdur olan vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Allah ülkemize bir daha böyle afetler yaşatmasın" dedi. - BURSA

Son dakika haberleri! Osmangazi'den sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a ikinci yardım tırı
Son dakika haberleri! Osmangazi'den sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a ikinci yardım tırı
Son dakika haberleri! Osmangazi'den sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a ikinci yardım tırı
Son dakika haberleri! Osmangazi'den sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a ikinci yardım tırı
Son dakika haberleri! Osmangazi'den sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a ikinci yardım tırı
Son dakika haberleri! Osmangazi'den sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a ikinci yardım tırı
Son dakika haberleri! Osmangazi'den sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a ikinci yardım tırı
Son dakika haberleri! Osmangazi'den sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a ikinci yardım tırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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