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Son dakika haberleri | Osmaneli'ndeki çöplük yangını sonrası bölgede rehabilitasyon çalışmalarına başlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Osmaneli'ndeki çöplük yangını sonrası bölgede rehabilitasyon çalışmalarına başlandı

Gelen son dakika haberine göre Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geçtiğimiz gece yangın çıkan çöplük alanında rehabilitasyon çalışmalarına başlandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geçtiğimiz gece yangın çıkan çöplük alanında rehabilitasyon çalışmalarına başlandı.

Osmaneli Belediyesi tarafından hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan çöp alanında yaşanan yangın sonrası rehabilite edilmesi projesine başlanıldı. Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve belediyemizin birlikte yürüteceği proje ile TOKİ büyük bir ormana kavuşacak. Osmaneli OSB'den sağlanan hafriyatlar ile başlanılan çalışmalar, YHT hattı inşaatı sırasında ortaya çıkacak, hafriyatın da kullanılmasıyla tamamlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı bölgeyi belediyemizle birlikte bu yıl ağaçlandırmaya başlamasıyla güzel bir orman ve park alanı oluşacak. Örnek bir çevre projesi olan çöp alanın rehabilitasyonu ile 1960'lardan bu yana kirlenen alanın halkımıza önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak büyük beğeni toplayacak. Osmaneli halkı ve özellikle TOKİ bölgemiz için hayırlı olsun" dedi. - BİLECİK

Son dakika haberleri | Osmaneli'ndeki çöplük yangını sonrası bölgede rehabilitasyon çalışmalarına başlandı

Son dakika haberleri | Osmaneli'ndeki çöplük yangını sonrası bölgede rehabilitasyon çalışmalarına başlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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