Son dakika haberleri: Osmaneli'nde 11 yaşındaki çocuğun sosyal medyadan yaptığı "park" talebi yanıtsız kalmadı
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Son dakika haberleri: Osmaneli'nde 11 yaşındaki çocuğun sosyal medyadan yaptığı "park" talebi yanıtsız kalmadı

23.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:23
Son dakika haberleri: Osmaneli'nde 11 yaşındaki çocuğun sosyal medyadan yaptığı

Son dakika haber... Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla çocuk parkı yapılmasını isteyen 11 yaşındaki çocuğun çağrısına belediyeden cevap geldi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla çocuk parkı yapılmasını isteyen 11 yaşındaki çocuğun çağrısına belediyeden cevap geldi.

Paylaşımında, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e seslenen Doruk Arıcan, kütüphanenin arkasındaki atıl alanın aydınlatılmasını ve çocuk parkı yapılmasını talep etti.

Söz konusu alana giderek incelemelerde bulunan Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Doruk kardeşimize ve ailesine bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Böyle bir ortama müdahale ettiği için ve kimsenin de temizlemesini beklemeden, arkadaşları ve kardeşleriyle bir araya gelip buradaki çöpleri temizlemesi ve bahçenin atıl vaziyetten kurtulup çocuk parkı ve oyun alanı yapılmasını istedi. Biz de kardeşimizin bu isteğini dikkate alıp, neler yapılması gerektiğini düşünüp en kısa zamanda bahçeye aydınlatma ve park çalışmalarımıza başlayacağız."

Şahin, Doruk Arıcan'a 1308 Osmaneli Belediyespor forması hediye etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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