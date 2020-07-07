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Son dakika haberleri: Osmaneli karpuzunda turfanda ürünler yüzleri güldürdü

Son dakika gelişmesine göre Sakarya Nehri'nin çevrelediği Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hasadına başlanan turfanda karpuzların kalitesi üreticileri memnun etti.

Son dakika haberleri: Osmaneli karpuzunda turfanda ürünler yüzleri güldürdü
07.07.2020 11:31 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:40

Sakarya Nehri'nin çevrelediği Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hasadına başlanan turfanda karpuzların kalitesi üreticileri memnun etti.

Üreticiler, akşam saatlerinde topladıkları karpuzları, bir gece bekledikten sonra sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bursa'dan gelen toptancılara satıyor.

Kalitesi ve tadı ile üreticilerini memnun eden karpuzun satışından dönüm başına 4 bin 500 lira ile 5 bin 500 lira gelir elde ediliyor.

Geçen yıl 5 bin dönüm ekili arazide 35 bin ton üretilen karpuzdan bu yıl 40 bin ton verim bekleniyor.

Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, AA muhabirine, karpuzun bu yıl aromasının çok güzel olduğunu söyledi.

Üreticilerin tarlarına mutlu girdiğini belirten Uğur, "Çiftçilerimiz karpuz veriminden oldukça memnun. Osmaneli'de şu anda ilk hasat yapılıyor. Karpuzun tadı da aroması da çok güzel. Fiyatlar da çiftçilerimiz açısından oldukça tatmin edici bir seviyede." dedi.

"Osmaneli'nin incisi" olarak nitelendirdiği meşhur alaca karpuzun ilk hasadının hayırlı olmasını dileyen Uğur, "Vatandaşlarımız da afiyetle yesin inşallah. Bu sene inşallah bereketli geçecek." ifadelerini kullandı.

"Bu sene karpuzda güzel bir sene"

Medetli köyünde karpuz yetiştiren Gürhan Karaca da tarlasında ilk hasadı yaptığını belirtti.

Karaca, "Tarlalarımızdaki ürünler karpuz toptancılarına ilk kırım olarak satıldı. İkinci kırımlar ise önümüzdeki günlerde başlayacak. Bu sene karpuzda güzel bir sene, inşallah böyle devam eder." diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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