Son dakika haberleri | Osmaneli ilçesindeki yangında 2 ev zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Osmaneli ilçesindeki yangında 2 ev zarar gördü

Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Osmaneli ilçesindeki yangında 2 ev zarar gördü

Son dakika haberleri: Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen yangında 2 ev zarar gördü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen yangında 2 ev zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Soğucakpınar köyünde Halit Ö'ye ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, Adnan E'ye ait iki katlı eve de sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altında aldı.

Olayda ahşap ev tamamen yanarken, Adnan E'ye ait evde hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Erkan Kandemir Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Guy Ritchie Hande Erçel Merve Boluğur
Spor Ersun Yanal Mesut Bakkal Nihat Özdemir Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Osmaneli ilçesindeki yangında 2 ev zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 17:13:54. #1.16#
title