Son dakika haberleri | Osmaneli ilçesindeki yangında 2 ev zarar gördü

Son dakika haberleri: Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen yangında 2 ev zarar gördü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen yangında 2 ev zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Soğucakpınar köyünde Halit Ö'ye ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, Adnan E'ye ait iki katlı eve de sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altında aldı.

Olayda ahşap ev tamamen yanarken, Adnan E'ye ait evde hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan