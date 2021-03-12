Son dakika haberleri | Osmaneli'de bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
12.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:57
Gelen son dakika haberine göre Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ağlan köyünde Süleyman B'ye (53) ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Söndürülen yangında çatıda hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan