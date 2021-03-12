Son dakika haberleri | Osmaneli'de bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ağlan köyünde Süleyman B'ye (53) ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında çatıda hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan