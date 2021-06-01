Son dakika haberleri! Osmaneli'de 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Osmaneli'de 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Osmaneli'de 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, evinde rahatsızlanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, evinde rahatsızlanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Osmaneli ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan evinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı rahatsızlanan 26 yaşındaki Furkan Çam, annesi tarafından çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Furkan Çam'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Adnan Menderes Hasan Polatkan
Magazin Hadise Murat Boz Demet Akalın Burak Sergen
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Osmaneli'de 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 22:49:46. #1.13#

title