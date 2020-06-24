Son dakika haberleri: Osmancık'ta vefa ekibine başarı belgesi
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Son dakika haberleri: Osmancık'ta vefa ekibine başarı belgesi

Son dakika haberine göre Çorum'un Osmancık ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan din görevlilerine başarı belgesi takdim edildi.

Son dakika haberleri: Osmancık'ta vefa ekibine başarı belgesi
24.06.2020 12:24 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:28

Çorum'un Osmancık ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan din görevlilerine başarı belgesi takdim edildi.

Osmancık Kaymakamlığı korona virüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların her türlü ihtiyacını gideren Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan din görevlilerini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Osmancık İlçe Müftülüğü tarafından, Müftülük toplantı salonunda belge dağıtım töreni düzenlendi. Düzenlenen törende İçişleri Bakanlığınca ilçe kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına katılarak, 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için mesai mefhumu gözetmeyen 86 din görevlisi için başarı belgesi hazırlandı. Sosyal mesafe kurallı oturma düzenine göre yapılan törene 40 din görevlisi davet edilerek başarı belgeleri İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın tarafından ilçe kaymakamı Hakan Alkan adına taktim edildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın; "Kaymakamlığımız bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gurubu'nda 86 personelimiz görev almıştır. Personelimizin topluca fedakarlığının karşılığı olarak Kaymakamımız başarı belgesi ile ödüllendirmeyi uygun gördüler. Salonumuz 100 kişilik ama aralarda mesafeli oturma zorunluluğu olduğu için 40 personelimizi davet ettik. Bu başarı belgesi başarı olduğu için başarıdır. Kurumumuz için övünç kaynağıdır. Bu gururu yaşattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kovid mücadelesinde Müftülük olarak ta personel olarak ta iyi bir sınav verdik. Halende vermeye devam ediyoruz. Bu sıkıntılı dönemde insanlarımıza milletimize faydalı olduk. Büyüklerimizde bu başarıyı gördü. "dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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