Son dakika haberleri: Oscar adayı "Honeyland" yarın ekrana gelecek Son dakika haberleri... "Yabancı Dilde En İyi Film" ile "En İyi Belgesel Film" kategorilerinde Oscar ödüllerine aday gösterilen 2019 Makedonya yapımı "Honeyland" (Bal Ülkesi) belgeseli, televizyonda ilk kez yarın ekrana gelecek.

"Yabancı Dilde En İyi Film" ile "En İyi Belgesel Film" kategorilerinde Oscar ödüllerine aday gösterilen 2019 Makedonya yapımı "Honeyland" (Bal Ülkesi) belgeseli, televizyonda ilk kez yarın ekrana gelecek.

Yönetmenliğini Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov'un yaptığı TRT destekli belgesel, 21.30'da TRT 2'de izleyiciyle buluşacak.

Başrollerinde Hatidze Muratova, Nazife Muratova ve Hussein Sam'ın yer aldığı "Honeyland" belgeseli, Avrupa'da yabani arı yetiştiriciliğiyle uğraşan son kadın olan 50 yaşındaki Türk kökenli "Hatice" karakteri üzerinden çevre ve doğal kaynakların kullanımını ele alıyor.

İki dalda Oscar ödülüne aday gösterilen belgesel, gösterildiği uluslararası festivallerden önemli ödüllerle döndü. Yapım, ABD'de geçen yıl düzenlenen Sundance Film Festivali'nde "Uluslararası Belgesel Film" dalında Jüri Özel Ödülü alırken, filmin yönetmenleri Ljubomir Stefanov ile Tamara Kotevska Büyük Jüri Ödülü'ne, görüntü ekibinden Fejmi Daut ile Samir Luma ise Sinematografi Ödülü'ne layık görüldü.

Kaynak: AA