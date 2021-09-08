OSB'lerde son bir yılda 2 bin 500'ün üzerinde yeni parsel tahsis edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OSB'lerde son bir yılda 2 bin 500'ün üzerinde yeni parsel tahsis edildi

OSB'lerde son bir yılda 2 bin 500'ün üzerinde yeni parsel tahsis edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'lerde son bir yılda yatırımcılara 2 bin 500'ün üzerinde yeni sanayi parseli tahsis edildiğini söyledi.

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'lerde son bir yılda yatırımcılara 2 bin 500'ün üzerinde yeni sanayi parseli tahsis edildiğini söyledi.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, yatırımcıların OSB'lerde yatırım yapma konusunda ilgi gösterdiklerini ifade ederek, "OSB'lerimizin pek çoğunda, pandemiye rağmen yoğun bir yatırımcı ilgisi yaşıyoruz. Son bir yılda Manisa, Ankara, Şanlıurfa, Diyarbakır, Balıkesir, Niğde, Konya, Yalova, İzmir, Kütahya gibi pek çok şehrimizdeki organize sanayi bölgelerimizde, yatırımcılara 2 bin 500'ün üzerinde yeni sanayi parseli tahsis edildi" dedi.

"OSB OLMAYAN ŞEHİR KALMADI"

Türkiye'de OSB'si olmayan şehir kalmadığını ifade eden Kütükcü, "Bu yılın ilk 9 ayında Amasya Taşova OSB, Elazığ Besi Tarıma Dayalı İhtisas OSB, İzmir Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas OSB, İzmir Kınık Tarıma Dayalı İhtisas OSB, Kahramanmaraş Elbistan Tarıma Dayalı İhtisas OSB, Niğde 2. OSB olmak üzere 6 yeni OSB'mizin kuruluş aşamaları tamamlandı. Böylece ülkemizdeki OSB sayısı 352'ye ulaştı. Bu 352 OSB'mizin 259'u halihazırda işletmede. Diğer OSB'lerimizin ise, yer seçimi, planlama, kamulaştırma gibi süreçleri devam ediyor. Ayrıca faal 259 OSB'mizdeki işletme sayısı 67 binin, istihdam ise 2 milyon 170 binin üzerine çıktı" diye konuştu.

Kütükcü, OSB'lerin 'yatırım avantajları' ile yatırımcılarına sunduğu fırsatları da değerlendirerek, "OSB içinde yapılacak bir yatırım, OSB dışında yapılacak bir yatırıma göre bir alt bölgenin yatırım teşvik avantajlarından faydalanıyor. Bu da yatırımcılarımıza, gümrük vergisi, kurumlar vergisi, SGK işveren payı desteği, faiz desteği gibi alanlarda avantajlar sunuyor. Ayrıca OSB içindeki firmalarımıza emlak vergisi muafiyeti, indirimli arsa tahsisi, harç istisnası gibi teşvikler de var. Bu yatırım avantajlarının yanı sıra, OSB'lerimiz yatırımcılara bürokrasiden uzak, tek durak ofis anlayışı ile hizmet veriyor" şeklinde konuştu.

 


OSB'lerde son bir yılda 2 bin 500'ün üzerinde yeni parsel tahsis edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı, Konya'daki arsasından geçen yolu tabelayla kapattı
Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı, Konya'daki arsasından geçen yolu tabelayla kapattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Münir Özkul Düm Tek Tek Ferhan Şensoy Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Çağdaş Atan Samet Aybaba Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
OSB'lerde son bir yılda 2 bin 500'ün üzerinde yeni parsel tahsis edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 13:22:45. #1.14#

title