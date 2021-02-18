Son dakika haberleri: Ortak Merkez'in görevini başarıyla icra ettiğini belirten Erdoğan ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini bildirdi
18.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:08
Son dakika haberleri... Ortak Merkez'in görevini başarıyla icra ettiğini belirten Erdoğan ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini bildirdi.
Ortak Merkez'in görevini başarıyla icra ettiğini belirten Erdoğan ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini bildirdi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan