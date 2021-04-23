Son dakika haberleri... Ortaca'da iş yeri yangını
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Son dakika haberleri... Ortaca'da iş yeri yangını

Son dakika haberleri... Ortaca'da iş yeri yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Beşköprü Mahallesinde bir iş hanında bulunan iş yerinin baca kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Ekipler soğutma çalışması başlattı.

Yangınla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA

Son dakika haberleri... Ortaca'da iş yeri yangını
Son dakika haberleri... Ortaca'da iş yeri yangını
Son dakika haberleri... Ortaca'da iş yeri yangını
Son dakika haberleri... Ortaca'da iş yeri yangını
Son dakika haberleri... Ortaca'da iş yeri yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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