Son dakika haberleri | Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 27 Aralık'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 53,92'sini alan Faustin Archange Touadera kazandı.
04.01.2021 22:19 | Son Güncelleme: 04.01.2021 22:22
Son dakika haberleri... Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 27 Aralık'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 53,92'sini alan Faustin Archange Touadera kazandı.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 27 Aralık'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 53,92'sini alan Faustin Archange Touadera kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez