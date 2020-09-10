Son dakika haberleri... Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Son dakika haberleri... Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

10.09.2020 00:55 | Son Güncelleme: 10.09.2020 01:00

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gündoğdu Mahallesi Vahaplı mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına yakın bölgede yerleşim yerlerinin de bulunduğu öğrenildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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Son dakika haberleri... Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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