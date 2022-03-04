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Ormanlık alanda mahsur kalan vatandaşlar JAK tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ormanlık alanda mahsur kalan vatandaşlar JAK tarafından kurtarıldı

Ormanlık alanda mahsur kalan vatandaşlar JAK tarafından kurtarıldı Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde yer alan ormanlık alanda 2 kişinin mahsur kaldığı ihbarı Jandarma Arama Kurtarma ekiplerini harekete geçirdi.

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Ormanlık alanda mahsur kalan vatandaşlar JAK tarafından kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde yer alan ormanlık alanda 2 kişinin mahsur kaldığı ihbarı Jandarma Arama Kurtarma ekiplerini harekete geçirdi. İhbarın geldiği bölgeye ulaşan ekipler şahısları kurtardı.

Konyaaltı ilçesine bağlı Çitdibi Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında O.A ve A.B isimli erkek şahısların mahsur kaldığı ihbarının alınması üzerine, Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığı 5 personel ile olay yerine giderek yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüş sonunda şahıslara ulaştı. İlk muayenelerinin yapılmasının ardından teknik malzemeler kullanılarak şahıslar bulundukları yerden kurtarıldı. Şahıslar, Konyaaltı Merkez Karakol Komutanlığı Asayiş ekiplerine teslim edildi.

Ormanlık alanda mahsur kalan vatandaşlar JAK tarafından kurtarıldı

Ormanlık alanda mahsur kalan vatandaşlar JAK tarafından kurtarıldı

Ormanlık alanda mahsur kalan vatandaşlar JAK tarafından kurtarıldı

Ormanlık alanda mahsur kalan vatandaşlar JAK tarafından kurtarıldı

Ormanlık alanda mahsur kalan vatandaşlar JAK tarafından kurtarıldı

Ormanlık alanda mahsur kalan vatandaşlar JAK tarafından kurtarıldı

Ormanlık alanda mahsur kalan vatandaşlar JAK tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma Arama Kurtarma, Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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