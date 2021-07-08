Son dakika haberleri... Ormanda kaybolan zihinsel engelli adam bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Ormanda kaybolan zihinsel engelli adam bulundu

Son dakika haberleri... Ormanda kaybolan zihinsel engelli adam bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk köyüne giden ve ormanlık alanda kaybolan 41 yaşındaki zihinsel engelli Mustafa Tokgöz, jandarma ve AFAD ekibi tarafından sabah saatlerinde bulundu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk köyüne giden ve ormanlık alanda kaybolan 41 yaşındaki zihinsel engelli Mustafa Tokgöz, jandarma ve AFAD ekibi tarafından sabah saatlerinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte ilçeye bağlı Karakütük köyünden Yoğunoluk köyüne giden Mustafa Tokgöz dün öğle saatlerinde ormana gittikten sonra geri dönmedi. Zihinsel engelli olan ve konuşamayan Mustafa Tokgöz'ün dönmediğini fark eden yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine köye jandarma ekipleri Osmaniye AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri ve Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde olan arama kurtarma köpeği geldi. Gece geç saatlere kadar vatandaşı arama çalışmaları devam etti ancak Mustafa Tokgöz'ün izine rastlanmadı. Gece karanlığında ormanlık alanın tehlikeli olmasından dolayı arama çalışmalarına ara verildi. Sabah saatlerinde tekrar başlayan arama kurtarma çalışmaları neticesinde kayıp Mustafa Tokgöz, kaybolduğu yerin yakınlarında Koçlu köyünde ormanlık alanda bulundu. Yapılan sağlık kontrolünün ardından Mustafa Tokgöz ailesine teslim edildi. - OSMANİYE

Son dakika haberleri... Ormanda kaybolan zihinsel engelli adam bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

99 koyununun çalındığını söyleyerek ihbarda bulundu! Hayvanları oğlunun sattığı ortaya çıktı
99 koyununun çalındığını söyleyerek ihbarda bulundu! Hayvanları oğlunun sattığı ortaya çıktı
Evinden beyaz eşyaları çalındı, hırsız yeğeni çıktı
Evinden beyaz eşyaları çalındı, hırsız yeğeni çıktı
Helallik istedikten sonra nehirde kaybolan gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Helallik istedikten sonra nehirde kaybolan gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ahmet Kaya Şevval Sam Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Aykut Kocaman Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Ormanda kaybolan zihinsel engelli adam bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 12:04:09. #1.16#

title