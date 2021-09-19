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Son dakika haberleri... Ormana düşen yıldırım yangına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Ormana düşen yıldırım yangına neden oldu

Son dakika haberler: Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alana düşen yıldırım sonucu yangın çıktı.

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alana düşen yıldırım sonucu yangın çıktı. Orman ekipleri yangına anında müdahale ederken yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Saat 16.15 sıralarında başlayan yangına 1 helikopter, 7 arazöz ve 3 su tankeriyle müdahale ediliyor. - MANİSA

Son dakika haberleri... Ormana düşen yıldırım yangına neden oldu

Son dakika haberleri... Ormana düşen yıldırım yangına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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