Son dakika haberleri! Orman yangınlarına karşı atlı jandarmalar iş başında
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Son dakika haberleri! Orman yangınlarına karşı atlı jandarmalar iş başında

Son dakika haberleri! Orman yangınlarına karşı atlı jandarmalar iş başında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde orman yangınlarının önüne geçebilmek için bütün birimler teyakkuza geçti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde orman yangınlarının önüne geçebilmek için bütün birimler teyakkuza geçti.

Valiliğin aldığı karar gereği il genelindeki tüm ormanlara giriş-çıkışlar yasaklandı. Söz konusu karar gereği, yasaklanan ormanlık alanlara vatandaşların girmemesi için Ayvalık Kaymakamlığı öncülüğünde polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sıkı denetimler gerçekleştirirken, kolluk güçlerine jandarma bünyesindeki atlı süvariler de tam destek veriyor. Başta mangal yakmak isteyen piknikçiler ve bu alanları gezerken içtikleri sönmemiş sigara izmaritlerini yere atabilecek tatilcilere kapatılan ormanlarla, ağaçlık alanlarda görev yapan atlı süvariler vatandaşların takdirini kazandı.

Jandarmanın atlı süvarilerinin yasaklanan ormanlık alanlarda görev yapmasının son derece faydalı olduğunu savunan Zeki Kemal Pekşen isimli tatilci, "Hem tatil dönemlerinde hem de orman yangınları riskine karşı alınan bu güvenlik tedbirlerinin atlı timler sayesinde sağlanmış olduğuna inanıyorum. Çünkü gerçekten hava sıcaklığı çok yüksek ve yangın tehlikesi çok fazla. Jandarmanın ormanlık alanlarda var olması biz vatandaşlara güven veriyor" dedi.

Şeytan Sofrası yolu kenarında bal satan Nihal Dilli ise, başta jandarma olmak üzere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle atlı süvarilere teşekkür etti.

Ormanlık alanların derinliklerine motorlu araçların girebilmesi zorken, bu meselenin atlı jandarma timleriyle çözümlendiğini aktaran Dilli, "Bu silahlı timlerin ormanlık alanlarda yangın çıkarmaya teşebbüs edebilecekler karşı son derece etkili olabileceklerini düşünüyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Son dakika haberleri! Orman yangınlarına karşı atlı jandarmalar iş başında
Son dakika haberleri! Orman yangınlarına karşı atlı jandarmalar iş başında
Son dakika haberleri! Orman yangınlarına karşı atlı jandarmalar iş başında
Son dakika haberleri! Orman yangınlarına karşı atlı jandarmalar iş başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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