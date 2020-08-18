Son dakika haberleri: Orman yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Son dakika haberleri: Orman yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Gelen son dakika haberine göre Orman yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Yangında küle dönen kaplumbağa görenlerin içini acıttı Bursa'nın küle dönen oksijen deposu havadan görüntülendi Bursa'da uyuşturucu bağımlısının yakarak küle dönen 10 hektarlık ormanlık alan havadan böyle görüntülendi.

18.08.2020 11:36 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:43

Orman yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Yangında küle dönen kaplumbağa görenlerin içini acıttı

Bursa'nın küle dönen oksijen deposu havadan görüntülendi

BURSA - Bursa'da uyuşturucu bağımlısının yakarak küle dönen 10 hektarlık ormanlık alan havadan böyle görüntülendi. Ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle can veren kaplumbağalar ise görenlerin içini acıttı.

Dün saat 14.00 sularında Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesinde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayılırken, dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Bursa'da adeta seferberlik ilan edildi. İtfaiye, orman bölge ekipleri ve belediye ekipleri havadan ve karadan yangına müdahale etti. Yaklaşık 10 hektar ormanın küle döndüğü yangın 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Uyuşturucu içerken yaktı

Orman yangınının başladığı dakikalarda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yangın çıktıktan sonra bir aracın bölgeden uzaklaştığını tespit eden ekipler, sürücüyü yakalamak için harekete geçti. Yarım saat sonra Küçük Sanayi'de yakalanan V.O. emniyette sorguya alındı. V.O. ifadesinde, " Uyuşturucu içerken kıvılcımlar çıktı ve bende aparatı elimden attım ve bölgeden uzaklaştım. Onun yangın çıkarabileceğini düşünmemiştim." dediği öğrenildi.

Küle dönen 10 hektar alan havadan görüntülendi

Uyuşturucu bağımlısının neden olduğu orman yangını nedeniyle 10 hektar alan küle döndü. Ormanda bulunan hayvanların ve ağaçların küle döndüğü yangın havadan drone ile görüntülendi. Adeta siyah bir örtüyle kaplanan ormanlık alan, görenlerin içini acıttı.

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Son dakika haberleri: Orman yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: İHA

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