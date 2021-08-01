Son dakika haberleri: Orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden Yaşar Cinbaş için tören düzenlendi
Son dakika gündem haberi... Cenazenin getirilmesi Özgeçmiş okunması Dua edilmesi Cenaze namazının kılınması Cenazenin omuzlarda taşınması Şehit orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın oğlunun açıklaması MANİSA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden orman işçisi Yaşar Cinbaş için...
Cenazenin getirilmesi
Özgeçmiş okunması
Dua edilmesi
Cenaze namazının kılınması
Cenazenin omuzlarda taşınması
Şehit orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın oğlunun açıklaması MANİSA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden orman işçisi Yaşar Cinbaş için Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Kırkağaç Orman İşletme Şefliğinde önünde tören düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek