Son dakika haberleri: Orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden Yaşar Cinbaş için tören düzenlendi
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Son dakika haberleri: Orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden Yaşar Cinbaş için tören düzenlendi

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Cenazenin getirilmesi Özgeçmiş okunması Dua edilmesi Cenaze namazının kılınması Cenazenin omuzlarda taşınması Şehit orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın oğlunun açıklaması MANİSA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden orman işçisi Yaşar Cinbaş için...

Cenazenin getirilmesi

Özgeçmiş okunması

Dua edilmesi

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin omuzlarda taşınması

Şehit orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın oğlunun açıklaması MANİSA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden orman işçisi Yaşar Cinbaş için Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Kırkağaç Orman İşletme Şefliğinde önünde tören düzenlendi.

Son dakika haberleri: Orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden Yaşar Cinbaş için tören düzenlendi
Son dakika haberleri: Orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden Yaşar Cinbaş için tören düzenlendi
Son dakika haberleri: Orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden Yaşar Cinbaş için tören düzenlendi
Son dakika haberleri: Orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden Yaşar Cinbaş için tören düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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Son dakika haberleri: Orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden Yaşar Cinbaş için tören düzenlendi - Haberler
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