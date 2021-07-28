Son dakika haberleri... Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (4)

Son dakika habere göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, hava ve karadan müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur