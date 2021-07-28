Son dakika haberleri... Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (4)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (4)

Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, hava ve karadan müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri... Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (4)
Son dakika haberleri... Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (4)
Son dakika haberleri... Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (4)
Son dakika haberleri... Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (4)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

Manavgat'ta vatandaşlar su şişeleriyle alevlere müdahale ediyor
Manavgat'ta vatandaşlar su şişeleriyle alevlere müdahale ediyor
Oğlu öldürülen anne: Kına yakıp, öyle defnedilecek
Oğlu öldürülen anne: Kına yakıp, öyle defnedilecek
Son dakika haber... Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haber... Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fazıl Küçük Ersin Tatar Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Buse Varol Fatma Girik Prens Harry
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Burak Elmas Hakan Reçber Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (4) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 14:42:30. #1.14#

title