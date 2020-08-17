Son dakika haberleri! Orman yangını (2)
Son dakika gündem haberi... Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
17.08.2020 16:16 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:43
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çamlarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 3 iş makinesi ve 10 teknik ekiple bir helikopter bölgeye yönlendirildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan, iki helikopterin daha bölgeye sevk edileceği öğrenildi.
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Kaynak: AA