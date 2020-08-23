Son dakika haberleri... Orman yangını

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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

12 arazöz, 8 su ikmal aracı, 2 dozer ile itfaiye araçları ve çok sayıda orman işçisi tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam eden yangın nedeniyle 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA