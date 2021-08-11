Son dakika haberleri: Orman yakınındaki kuru otları ateşe veren şüphelilerin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı
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Son dakika haberleri: Orman yakınındaki kuru otları ateşe veren şüphelilerin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı

Son dakika haberleri: Orman yakınındaki kuru otları ateşe veren şüphelilerin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı
Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'da Kent Ormanı girişindeki otları yaktıkları iddia edilen 4 şüphelilerin gözaltı süresi, 4 gün uzatıldı.

DİYARBAKIR'da Kent Ormanı girişindeki otları yaktıkları iddia edilen 4 şüphelilerin gözaltı süresi, 4 gün uzatıldı. Şüphelilerin aileleri de ifade vermek üzere emniyete çağırıldı.

Silvan yolu kenarında, Kent Ormanı yolu girişindeki köprünün altında pazartesi akşamı yangın çıktı. Kuru otların tutuştuğunu görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 4 araçla müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Polis, ormanlık alana sıçramadan önlenen yangını çıkardığı ileri sürülen 18 yaşından küçük 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ve 56 mermi ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden şüphelilerin gözaltı süreleri 4 gün uzatılırken, aileleri de ifade vermek üzere emniyete çağırıldı. 


Son dakika haberleri: Orman yakınındaki kuru otları ateşe veren şüphelilerin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı
Son dakika haberleri: Orman yakınındaki kuru otları ateşe veren şüphelilerin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı
Son dakika haberleri: Orman yakınındaki kuru otları ateşe veren şüphelilerin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı
Son dakika haberleri: Orman yakınındaki kuru otları ateşe veren şüphelilerin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl

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