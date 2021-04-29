Son dakika haberleri... Organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberleri... Organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri... Organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul merkezli 2 ilde, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 2 ilde, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da Sultanbeyli, Sancaktepe ve Ataşehir'de "tefecilik", "nitelikli yağma", "silahlı tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltındaki şüpheliler, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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