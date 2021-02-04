Son dakika haberleri... 'Organ nakli olanlara koronavirüs aşısını öneriyoruz'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... 'Organ nakli olanlara koronavirüs aşısını öneriyoruz'

04.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:47
Son dakika haberleri... 'Organ nakli olanlara koronavirüs aşısını öneriyoruz'

Gelen son dakika haberlerine göre ANKARA Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, diyaliz hastası olarak yaşamlarını sürdüren ve böbrek nakli olan hastaların sırası geldiğinde koronavirüs aşısı olmaları gerektiğini söyledi.

ANKARA Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, diyaliz hastası olarak yaşamlarını sürdüren ve böbrek nakli olan hastaların sırası geldiğinde koronavirüs aşısı olmaları gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, diyalize giren hastalara daha önce inaktif aşıların yapıldığını hatırlatarak, "İnaktif aşıları öneriyorduk bu hastalara. O bilgiler ışığında hala öneriyoruz. Bilim Kurulu da bu konuda kararını daha net bir şekilde açıklayacak. Bizim bugünkü bildiğimiz bilimsel veriler ışığında diyaliz hastalarına inaktif aşılar yapılabilir. İnaktif aşı bir terim. Örneğin Hepatit B aşısı inaktif aşıdır. Koronavirüs aşısının da inaktif aşı olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı da geçmişteki bilgilerimize güvenerek bunu 'Olabilirsiniz' diyoruz. Böbrek yetmezliği hastaları da bu aşıyı olabilir. Bu tür hastalar yine kendi takipleri yapıldığı kliniklere gidip doktorlarının bilgisi dahilinde gerekli tetkikler yapıldıktan sonra aşılarını olabilirler. Burada bir sakınca şu anki veriler ışığında yok" dedi.

'NAKİLDEN 2-3 AY SONRA OLABİLİR'Doç. Dr. Ölçücüoğlu, böbrek nakli olan hastalarda aşı uygulamasına ilişkin ise "Böbrek nakli olmuş hastalara belli bir kan tablosuyla, nakilden 2-3 ay sonraki durumlarına bakarak inaktif aşıyı yapabiliyoruz. Koronavirüs aşısının da bu cins aşıdan olduğunu düşündüğümüzde; kişi nakilden 2-3 ay sonra kendi hekimine danışarak o aşıyı olmayı kabul edebilir. Biz öneriyoruz. Fakat şu an elimizde bu aşıyı vurulmuş organ nakli hasta grupları yok. O nedenle sonuçlarını tam bilmiyoruz. Ama nihayetinde bunlar riskli grupta hastalar. Aşılama da bir koruyucu hekimlik demek. ve şu an virüse karşı elimizde bulunan en güçlü silahımız olan aşıyı da bu tür organ nakli olmuş hastalarımıza önermek istiyoruz. Çünkü nakil hastalar; koronavirüs olduğunda yüzde 10 ila 30 oranına kadar 'mortalite' dediğimiz hasta kaybı veya organ kaybına giden oranlar karşımıza çıkıyor. Yani bu hastaların koronavirüs olduğunda yaşamlarını ya da organlarını kaybetmesi riski daha fazla. Bu konuda aşının bize hem hayatını hem de organını korumada büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... 'Organ nakli olanlara koronavirüs aşısını öneriyoruz'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Yıldız Tilbe Tuba Büyüküstün
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman
Tüm Haberler Ankara Rektör Oyunlar Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... 'Organ nakli olanlara koronavirüs aşısını öneriyoruz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 10:55:41. #1.14#
title