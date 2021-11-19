Ören Bayan'ın eski sahiplerini öldüren Özbek çiftin 'güvenliğin tehlikeye sokulması' davasında karar

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanıklardan Farkhodjon Yusupov getirilirken, Gulbakhor Yusupov da Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık Farkhodjon Yusupov, "Ben cezamı kabul ediyorum, boruyu ben kesmiştim. Eşim arabadaydı" dedi. Sanık Gulbakhor Yusupov ise suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti.

ŞİKAYETÇİ AVUKATI CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

BİR SANIĞA BERAAT

EŞİNE CEZA

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ören Bayan'ın eski sahiplerinden Jak Karako (77) ile eşi Georgia Karako (69) 22 Ağustos 2014 tarihinde Ortaköy'de oturdukları lüks sitedeki evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş şekilde bulunmuşlardı. Soruşturma kapsamında Karako çiftinin yardımcıları olan Özbek asıllı Fakhodjon Yusupov ve Gulbakhor Yusupov cinayet zanlısı olarak gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık çift, 11 Mart 2016 tarihinde her bir cinayet için 1'er kez olmak üzere toplam 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, "Nitelikli yağma" suçundan da 12'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıkların bu cezaları onanmıştı. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında "Genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçu yönünden iddianamede ceza istendiği halde hüküm kurulmayan bu suç yönünden kararı bozmuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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