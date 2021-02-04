Son dakika haberleri... Ordu Valisi Sonel yetim çocukların gezi ve eğlence programına katılma isteklerini yerine getirdi

Son dakika gelişmesine göre Ordu Valisi Tuncay Sonel, mektup yazıp ne istediklerini öğrendiği yetim çocuklardan birinin Kapadokya gezisine, diğerinin ise bir eğlence programına katılmasını sağladı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, mektup yazıp ne istediklerini öğrendiği yetim çocuklardan birinin Kapadokya gezisine, diğerinin ise bir eğlence programına katılmasını sağladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelindeki 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa "Annen ya da baban hayatta olsaydı ondan ne isterdin?" sorusunu da yönelttiği mektup gönderen Vali Sonel, gelen istekleri karşılamaya devam ediyor.

Gelen yanıtlar doğrultusunda çocukların taleplerini yerine getiren Sonel, bu kez en büyük hayalinin Kapadokya'yı görmek ve gezmek olduğunu belirten çocuğu annesiyle Kapadokya gezisine gönderdi.

Sonel, bir başka çocuğun da Show TV'nin eğlence programı "Güldür Güldür"ün BKM'de yapılan çekimlerine katılma isteğini yerine getirdi. Çocuk ile annesini uçakla İstanbul'a gönderen Sonel, hayırseverlerin yardımı ve desteğiyle çocuğa istediği programı yerinde izleme imkanı sundu.

Vali Sonel, çocukların isteklerini yerine getirdikçe hem onların hem de kendilerinin mutlu olduğunu vurguladı.

Geçen hafta sonu da iki çocuğun isteğini yerine getirdiklerini ifade eden Sonel, bu konuda kendilerine yardımcı olan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e, Avanos Kaymakamı Olgun Öner'e ve İstanbul'daki hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli