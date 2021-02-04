Son dakika haberleri... Ordu Valisi Sonel yetim çocukların gezi ve eğlence programına katılma isteklerini yerine getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Ordu Valisi Sonel yetim çocukların gezi ve eğlence programına katılma isteklerini yerine getirdi

04.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:30
Son dakika haberleri... Ordu Valisi Sonel yetim çocukların gezi ve eğlence programına katılma isteklerini yerine getirdi

Son dakika gelişmesine göre Ordu Valisi Tuncay Sonel, mektup yazıp ne istediklerini öğrendiği yetim çocuklardan birinin Kapadokya gezisine, diğerinin ise bir eğlence programına katılmasını sağladı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, mektup yazıp ne istediklerini öğrendiği yetim çocuklardan birinin Kapadokya gezisine, diğerinin ise bir eğlence programına katılmasını sağladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelindeki 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa "Annen ya da baban hayatta olsaydı ondan ne isterdin?" sorusunu da yönelttiği mektup gönderen Vali Sonel, gelen istekleri karşılamaya devam ediyor.

Gelen yanıtlar doğrultusunda çocukların taleplerini yerine getiren Sonel, bu kez en büyük hayalinin Kapadokya'yı görmek ve gezmek olduğunu belirten çocuğu annesiyle Kapadokya gezisine gönderdi.

Sonel, bir başka çocuğun da Show TV'nin eğlence programı "Güldür Güldür"ün BKM'de yapılan çekimlerine katılma isteğini yerine getirdi. Çocuk ile annesini uçakla İstanbul'a gönderen Sonel, hayırseverlerin yardımı ve desteğiyle çocuğa istediği programı yerinde izleme imkanı sundu.

Vali Sonel, çocukların isteklerini yerine getirdikçe hem onların hem de kendilerinin mutlu olduğunu vurguladı.

Geçen hafta sonu da iki çocuğun isteğini yerine getirdiklerini ifade eden Sonel, bu konuda kendilerine yardımcı olan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e, Avanos Kaymakamı Olgun Öner'e ve İstanbul'daki hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Guy Ritchie Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Ünal Karaman Aykut Kocaman Nihat Özdemir Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Rektör Oyunlar Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Ordu Valisi Sonel yetim çocukların gezi ve eğlence programına katılma isteklerini yerine getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 12:54:41. #1.15#
title