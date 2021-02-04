Son dakika haberleri... Ordu Valisi, çocukların hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor

ORDU Valisi Tuncay Sonel, kent genelindeki yetim ve öksüz çocukların hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Yazdığı mektupla yetim çocukların hayalini soran Vali Sonel, bir gencin Kapadokya gezisi ve bir diğer gencin de İstanbul'a giderek, BKM'de çekimleri yapılan 'Güldür Güldür' programına katılma isteklerini yerine getirdi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, il genelinde tespit edilen 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa mektup göndererek, onların hayaline ortak oluyor. Gönderdiği mektupların sonuna, 'Sevgili çocuğum, satırlarıma son vermeden sana bir sorum olacak. Eğer baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin ve babandan isteyeceğin şey ne olurdu? Bunu da bana yazarsan çok memnun olacağım' notuyla çocukların hayallerini soran Vali Sonel, gelen cevaplar üzerine de o hayalleri gerçekleştiriyor. Bu defa Sonel, bir gencin Kapadokya gezisi ve bir diğer gencin de İstanbul'a giderek, BKM'de çekimleri yapılan 'Güldür Güldür' programına katılma isteklerini yerine getirdi. Hayalleri gerçekleşen çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.

Kentte hayata geçirdiği çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Sonel, "Ordu ili genelinde tespit ettiğimiz 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğumuza gönderdiğimiz mektuba cevap vererek, isteklerini bizimle paylaşan yavrularımızın isteklerini yerine getirdikçe hem onlar mutlu oluyor, hem de bizler mutlu oluyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu da iki çocuğumuzun isteğini yerine getirdik. Bir yavrumuz mektubunda, Kapadokya'yı gezip, görmek istediğini yazmıştı. Bu yavrumuzun isteğini, Nevşehir Valimizin ve Avanos Kaymakamımızın da katkılarıyla gerçekleştirdik. Bir diğer yavrumuz da, Show TV'de yayınlanan 'Güldür Güldür' programının İstanbul BKM'de yapılan çekimlerini yerinde izleme isteğinde bulunmuştu. Bu yavrumuzun da isteğini yerine getirdik. Annesi ile birlikte uçakla İstanbul'a göndererek, 'Güldür Güldür' programının çekimlerini yerinde izlemesini sağladık. Bu iki yavrumuzun isteğini, arzusunu yerine getirmekten dolayı son derece mutlu olduk. Onlar da yaşadıkları mutluluğu bizlerle paylaştı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK