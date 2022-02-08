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Son dakika haberleri! Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

AA, Hayati Akçay - Güncel
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Son dakika haberleri! Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilçede 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Evlerde yapılan aramada, 21 gram sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Ünye, Ordu, Güncel, Haber

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