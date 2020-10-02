Son dakika haberleri | Ordu'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
02.10.2020 14:33 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:36
Son dakika habere göre Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi'nde Sinan D'nin kullandığı 34 VS 7498 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Rabia G'ye (25) çarptı.
Kazada yaralanan Rabia G, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk