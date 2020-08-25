Son dakika haberleri... Ordu'da trafik kazası: 2 hafif yaralı
Gelen son dakika haberine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı.
25.08.2020 17:39 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:43
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı.
Kaza, Karadeniz Sahil Yolu, Ünye Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif yaralanan 2 kişi, 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU
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Kaynak: İHA