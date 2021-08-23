Son dakika haberleri... Ordu'da tarım aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberleri... Ordu'da tarım aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri... Ordu'da tarım aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Ordu'nun Kabataş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Ordu'nun Kabataş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Alankent Mahallesi'nde Mehmet Yalçınkaya'nın kullandığı "pat pat" olarak bilinen tarım aracı ile otomobil çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle devrilen tarım aracının sürücüsü ve eşi Ayşe Yalçınkaya ile bir kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Yalçınkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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