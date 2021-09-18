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Son dakika haberleri... Ordu'da tabancayla ateş edilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Ordu'da tabancayla ateş edilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Ordu'nun Ünye ilçesinde park halindeki otomobile silahla açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde park halindeki otomobile silahla açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cevizdere Mahallesi Asarkaya Kent Ormanı'nda park halinde olan otomobile, henüz bilinmeyen nedenle H. Y. tarafından tabancayla ateş edildi.

Saldırıda, otomobildeki Ulaş Kuyumcu (42) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kuyumcu ile araçta olan kız arkadaşı Melek Ö. (28) ise ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Melek Ö, Ünye Devlet Hastanesine götürüldü.

Savcılık incelemesinin ardından Kuyumcu'nun cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan H.Y'nin bulunması için çalışma başlattı.

AA / Hacer Öztürk - Son Dakika Haberleri
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