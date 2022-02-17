Son dakika kültür sanat: Silahla yaralanan köpeğe "Umut" adı verildi - Haberler
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Son dakika kültür sanat: Silahla yaralanan köpeğe "Umut" adı verildi

AA - Kültür Sanat
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Son dakika haberi... Ordu'da silahla yaralanma sonucu görme yetisini kaybeden köpeğe "Umut" adı kondu.

PERŞEMBE, ORDU (AA) - Ordu'da silahla yaralanma sonucu görme yetisini kaybeden köpeğe "Umut" adı kondu.

Perşembe ilçesinin Efirli Mahallesi'nde, 1 Şubat'ta ateşli silahla yaralanma sonucu Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi bünyesindeki Hayvan Hastanesinde tedavi altına alınan köpek yaşama tutundu.

Olayda görme yetisini kaybeden köpeğe hastane personeli "Umut" adını verdi.

Veteriner hekim Fahri Yelekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin yaşamını sürdürebilmesi için seferber olduklarını belirterek, "Görme yetisini kaybetse de genel durumu gayet iyi. Köpeğimiz ömür boyu burada misafirimiz olacak." dedi.

Köpeğin hayata tutunmasından duydukları mutluluğu dile getiren Yelekin, "Şu an gayet mutlu şekilde barınağımızda istediği gibi hareket edebiliyor." ifadesini kullandı.

Yelekin, bazı hayvanseverlerin Umut'u sahiplenmek istediğini ancak köpeğin yeni evinin artık Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi olduğunu sözlerine ekledi.

Son dakika kültür sanat: Silahla yaralanan köpeğe Umut adı verildi

Son dakika kültür sanat: Silahla yaralanan köpeğe Umut adı verildi

Son dakika kültür sanat: Silahla yaralanan köpeğe Umut adı verildi

AA - Kültür Sanat

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