Son dakika haberleri! Ordu'da sahte para operasyonunda 7 kişi yakalandı
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Son dakika haberleri! Ordu'da sahte para operasyonunda 7 kişi yakalandı

Son dakika haberleri! Ordu'da sahte para operasyonunda 7 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Ünye'de düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı.

Ünye'de düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince bir süredir yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından ilçenin Atatürk, Çınarlık ve Kaledere mahallelerindeki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğinin de destek verdiği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda piyasaya sürülmek istenen çok miktarda sahte para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sı serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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