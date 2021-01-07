Son dakika haberleri! Ordu'da kumar oynayan 30 kişiye 107 bin 650 lira ceza
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Son dakika haberleri! Ordu'da kumar oynayan 30 kişiye 107 bin 650 lira ceza

07.01.2021 20:29 | Son Güncelleme: 07.01.2021 20:32
Son dakika haberleri! Ordu'da kumar oynayan 30 kişiye 107 bin 650 lira ceza

Son dakika gündem haberi... Ordu'nun Fatsa ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye 107 bin 650 lira ceza uygulandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye 107 bin 650 lira ceza uygulandı.

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç ayrı adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adreslere operasyon düzenleyen polis, 30 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle bu kişilere 107 bin 650 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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