Son dakika haberleri... Ordu'da Kovid-19 temaslısı ile polis arasında yaşanan gerilime ilişkin soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi... Ordu Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı ile polis ekipleri arasında yaşanan gerilimle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ordu Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı ile polis ekipleri arasında yaşanan gerilimle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarına yer alan "BBP'li kadın yönetici, iktidarı eleştirdiği için gözaltına alındı" haberinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Söz konusu olayla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.30 sıralarında Altınordu ilçemizde, İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri emniyetimizi arayarak Fatma Yümlü adlı esnafımızın Kovid-19 temaslısı olduğu ihbarında bulunmuştur. Kovid-19 temaslısı olduğu için belirtilen adrese polis ekipleri intikal etmiş ancak o esnada adı geçen vatandaşımız ile ekiplerimiz arasında istenmeyen bir gerilim yaşanmıştır. Bunun üzerine konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli