Son dakika haberleri! Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 93 kişiye ceza
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Son dakika haberleri! Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 93 kişiye ceza

21.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:25
Son dakika haberleri! Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 93 kişiye ceza

Bir son dakika haberine göre Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 93 kişiye para cezası uygulandı.

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 93 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 93 kişiyi tespit etti.

Söz konusu kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince işlem yapılarak para cezası uygulandı.

Öte yandan, farklı suçlardan aranan ve denetim sırasında yakalanan 39 şüpheliden 24'ü sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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