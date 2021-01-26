Son dakika haberleri... Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 71 kişiye ceza
Gelen son dakika haberine göre Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 71 kişiye para cezası uygulandı.
Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 71 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-25 Ocak arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 71 kişiyi tespit etti.
Söz konusu kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince işlem yapılarak para cezası kesildi.
Öte yandan, farklı suçlardan aranan ve denetim sırasında yakalanan 49 şüpheliden 25'i sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay