Son dakika haberleri... Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 71 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 71 kişiye ceza

26.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:56
Son dakika haberleri... Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 71 kişiye ceza

Gelen son dakika haberine göre Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 71 kişiye para cezası uygulandı.

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 71 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-25 Ocak arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 71 kişiyi tespit etti.

Söz konusu kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince işlem yapılarak para cezası kesildi.

Öte yandan, farklı suçlardan aranan ve denetim sırasında yakalanan 49 şüpheliden 25'i sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemre Kemer Özcan Deniz Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hisarcık Kayserispor Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 71 kişiye ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 10:58:37. #1.15#
title