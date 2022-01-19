Son dakika haberleri | Ordu'da kaçak tütün mamulü operasyonu - Haberler
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Son dakika haberleri | Ordu'da kaçak tütün mamulü operasyonu

Son dakika haberleri | Ordu'da kaçak tütün mamulü operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Ordu'da piyasa değeri 200 bin lira olan kaçak tütün mamulü ele geçirildi.

ORDU (İHA) - Ordu'da piyasa değeri 200 bin lira olan kaçak tütün mamulü ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tütün ve tütün mamullerine yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları neticesinde Fatsa ilçesinde faaliyet göstermekte olan 4 iş yeri ve 2 ikamette eş zamanlı olarak yapılan aramada piyasa değeri 200 bin lira olan 107 bin adet boş makaron, 15 bin 200 adet içi tütün dolu makaron, bin 116 adet nargile tütünü, 7 adet pipo tütünü, 3 adet bandrol ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanun ve 4733 sayılı Kanun'a muhalefetten adli tahkikat yapıldı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Tütün, Ordu, 3. Sayfa, Haber

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