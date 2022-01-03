Son dakika haberleri: Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
AA / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
M.Y. yönetimindeki 52 HC 752 plakalı otomobille Y.A.A'nın kullandığı 55 ANU 19 plakalı otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücü Y.A.A. ile diğer otomobildeki F.Y. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Hacer Öztürk - Son Dakika Haberleri
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