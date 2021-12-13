Son dakika haberleri: Ordu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Ordu'nun Ulubey ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
ORDU (AA) - Ordu'nun Ulubey ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Akpınar Mahallesi mevkisinde Engin Gözpınar'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör devrildi.
Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri
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