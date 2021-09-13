Son dakika haberleri | Ordu'da devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
AA / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.
Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.
Tekkiraz Mahallesi Veli Bayraktar mevkisinde Mert Yanık (18) yönetimindeki "pat-pat" olarak tabir edilen tarım aracı devrildi.
Kazada yaralanan Yanık, 112 Acil Servis ekibince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı genç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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AA / Hacer Öztürk - Son Dakika Haberleri