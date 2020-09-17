Son dakika haberleri! Ordu'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni
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Son dakika haberleri! Ordu'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

Son dakika gelişmesine göre Ordu'da üç şehit yakını ile üç gaziye, törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Son dakika haberleri! Ordu'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni
17.09.2020 20:03 | Son Güncelleme: 17.09.2020 20:07

Ordu'da üç şehit yakını ile üç gaziye, törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilik toplantı salonundaki törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Vali Tuncay Sonel, yaptığı konuşmada, şehitlik mertebesinin yüce bir mertebe olduğunu söyledi.

Şehit yakınları ve gazilere yönelik, "Hepimiz sizlerin yanınızdayız." ifadesini kullanan Sonel, "Bu güzel evlatlar bizim de evlatlarımız, bu analar bizim analarımız, bu teyzeler bizim teyzelerimiz, bu kahraman gazi kardeşlerimiz bizim kardeşlerimiz. Biz bunu yılın belirli gün ve haftalarında değil, yılın her anı size devletimizin kapısı, şefkati, güler yüzü, sıcaklığı her daim açık." dedi.

Bu topraklara canını veren tüm ecdadı, şehitleri, kahraman gazileri şükran, minnet ve rahmetle andığını vurgulayan Sonel, "Sizler hepimizin başımızın tacısınız. Sizlere sağlıklı, mutlu, huzurlu günler temenni ediyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın adına takdim edeceğimiz övünç madalyasını ve beratını hep beraber taşıyacağız." diye konuştu.

Vali Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, şehitler polis Bayram Özdere, Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk, Jandarma Uzman Çavuş Sabri Eryeler'in yakınları ile gaziler polis Ali Kılıçoğlu, Jandarma Komando Uzman Çavuş Ali Temel Sayan ve İstihkam Uzman Çavuş Yücel Şahin'e Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Törene, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Vali Yardımcıları Ekrem Ballı, Bayram Gale, Gökhan İkitemur, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gazi Demir, Askerlik Şube Başkanı ve Garnizon Komutanı Binbaşı Ahmet Meydan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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Kaynak: AA

AA Editörü - Eyüp Elevli
Eyüp Elevli
AA Editörü
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