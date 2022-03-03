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Son dakika haberleri: Ordu'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Ordu'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ordu'nun Ünye ve Altınordu ilçelerinde DEAŞ örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ve Altınordu ilçelerinde DEAŞ örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce haklarında DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri şeklinde tespitler bulunan 7 şahsa yönelik sabah saat 06.00'da Ünye ve Altınordu ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Ünye'de 1 ve Altınordu ilçesinde 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

7 şahıs ile ilgili yapılan adli işlemlerde 6 şahıs serbest bırakılırken Irak uyruklu M.K.A.A. isimli şüpheli tutuklanarak Efirli Cezaevine gönderildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Altınordu, Ünye, DEAŞ, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

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