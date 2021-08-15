Son dakika haberleri: Ordu'da cami hoparlörlerinden anonslu sel uyarısı
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Son dakika haberleri: Ordu'da cami hoparlörlerinden anonslu sel uyarısı

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberine göre Ordu'da cami hoparlörlerinden anonslu sel uyarısı Ordu'da, meteoroloji ve AFAD'dan yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından 19 ilçede yağışlara karşı dikkatli olunmasına karşı cami hoparlörlerinden anons yapıldı.

Ordu'da cami hoparlörlerinden anonslu sel uyarısı

ORDU - Ordu'da, meteoroloji ve AFAD'dan yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından 19 ilçede yağışlara karşı dikkatli olunmasına karşı cami hoparlörlerinden anons yapıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada vatandaşların ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekildi. Yapılan meteorolojik uyarıların ardından Ordu Valiliği kararıyla merkez sistemi ile 19 ilçedeki tüm camilerin hoparlörlerinden vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Yapılan uyarıda, "Bugün ikindi vaktine doğru ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım. Fındık bahçelerinde çalışanlar ve harmanda fındığı olanlar da tedbirlerini alsınlar. Lütfen dikkatli olalım. Tuncay Sonel Ordu Valisi" denildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Son dakika haberleri: Ordu'da cami hoparlörlerinden anonslu sel uyarısı
Son dakika haberleri: Ordu'da cami hoparlörlerinden anonslu sel uyarısı
Son dakika haberleri: Ordu'da cami hoparlörlerinden anonslu sel uyarısı
Son dakika haberleri: Ordu'da cami hoparlörlerinden anonslu sel uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu

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