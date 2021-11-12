Son dakika haberleri! Ordu'da boşanmak isteyen kadına, eşinin aracıyla çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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Son dakika haberleri! Ordu'da boşanmak isteyen kadına, eşinin aracıyla çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Ordu'da boşanmak isteyen kadına, eşinin aracıyla çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberler... Ordu'nun Korgan ilçesinde boşanmak isteyen kadına, eşinin aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

KORGAN, ORDU (AA) - Ordu'nun Korgan ilçesinde boşanmak isteyen kadına, eşinin aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçede dün akşam saatlerinde, boşanmak isteyen eşi Selime P'ye minibüsle çarparak ölümüne neden olduğu için gözaltına alınan İ.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen İ.P, çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.

Emniyet ve adliye binası önünde güvenlik önlemleri alındı.

İ.P'nin emniyet ve savcılık ifadesinde, olayın kaza olduğunu ileri sürerek, "Ben çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum. Olay sonrası herhangi bir tekmeleme eyleminde bulunmadım. Sadece sırtı dönüktü, başını çevirmeye çalıştım. Kazayla oldu." dediği öğrenildi.

Öte yandan, olayın gerçekleştiği anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Selime P'nin kızıyla birlikte yolda yürüdüğü, İ.P'nin ise kendisine ait minibüsle eşine çarptığı görülüyor.

Dört çocuk annesi kadının minibüs ile park halindeki başka bir araç arasında sıkıştığını gören vatandaşların kaza yerine doğru koştuğu anlar da görüntülerde yer alıyor.

Selime P'nin cenazesinin yarın ilçede toprağa verilmesi planlanıyor.

Son dakika haberleri! Ordu'da boşanmak isteyen kadına, eşinin aracıyla çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri! Ordu'da boşanmak isteyen kadına, eşinin aracıyla çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri! Ordu'da boşanmak isteyen kadına, eşinin aracıyla çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri! Ordu'da boşanmak isteyen kadına, eşinin aracıyla çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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